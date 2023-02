Brescia | Cellino lavora per liberare Cosmi dal Rijeka

Commenta per primo Il ko dela Perugia ha portato Massimo, numero uno dei lombardi, a valutare l'esonero del tecnico Clotet. Prima però il patron vuole essere certo di ingaggiare Serse Cosmi come sostituto: è in ......partite l'avventura di Alfredo Aglietti sulla panchina del. Annunciato come nuovo allenatore lo scorso 21 dicembre al posto di Pep Clotet, è stato esonerato dal club del presidente...

UFFICIALE - Adryan ritrova Cellino e passa al Brescia Tutto Cagliari

Brescia, ultimo acquisto fuori tempo massimo per Cellino: arriva Adryan, era con lui a Cagliari e Leeds Corriere

Brescia, il neo acquisto Tavares: "Cellino mi ha dato di nuovo fiducia. Qui per dare una mano" TUTTO mercato WEB

Brescia, Cellino pensa a un ritorno in società: il presidente potrebbe richiamare Marroccu TUTTO mercato WEB

Il tecnico perugino ha altri 16 mesi di contratto con i croati del Rijeka. È stato sondato anche Iachini, ma non ci sono le basi L’incubo retrocessione, come nella prima stagione di Massimo Cellino al ...Massimo Cellino vorrebbe Serse Cosmi come nuovo allenatore del Brescia. L'allenatore, però, ha ancora un anno di contratto con un club croato ...