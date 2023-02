Bonus 2023 | quali sono dopo la Legge di Bilancio? La lista

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 5 febbraio 2023): anche quest’anno all’interno delladistati previsti moltissimi incentivi fiscali e assegni diretti appositamente dedicati a particolari categorie di cittadini e contribuenti. Come da tradizione, la maggior parte riguarda il settore edilizio ma non mancano le novità per quello che attiene l’energia, le famiglie con figli, gli studenti. Una panoramica su quanto verrà previsto dalla manovra in corso di approvazione.ladi: anche quest’anno ladicontiene numerosi incentivi tra conferme ed esordi assoluti. ...