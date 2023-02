Bombe carta e lancio di sassi ma la polizia disinnesca gli anarchici

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tafferugli, qualche bombae vandalismo vario. Questo ciò che resta dopo la manifestazione degliin solidarietà per Alfredo Cospito e contro il 41 bis andata in scena ieri pomeriggio a Roma. Il corteo, radunatosi alla rinfusa a piazza Vittorio, inizialmente partito con circa 500 manifestanti, è arrivato a largo Preneste praticamente dimezzato. Lungo il percorso, però, non sono mancati momenti di tensione, soprattutto una volta oltrepassata via di Porta Maggiore e imboccata via Prenestina. All'altezza del quartiere Pigneto, infatti, alcuni manifestanti, dopo aver suonato la carica lanciando, hanno distrutto una pensilina della fermata del tram, incendiato una centralina elettrica e infranto i vetri di un'automobile parcheggiata. Da quel momento in poi il clima della manifestazione è ...