Bologna | Motta | «Vittoria che ci fa godere | viviamo il momento partita per partita»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Thiagodopo ladela Firenze: «Quando vanno così in campo lasciano una sensazione bellissima» Thiagoha commentato ladelcontro la Fiorentina. Di seguito le sue parole a DAZN.– «Oggi è da, abbiamo fatto una buonissima prestazione prendendoci i tre punti e sono molto contento e orgoglioso della squadra. Quando vanno così in campo lasciano una sensazione bellissima, abbiamo finito molto bene questa settimane e adesso penseremo a recuperare per la prossima». COSA STANNO DANDO I CALCIATORI – «Sicuramente molto di più di quello che io posso dare a loro: entusiasmo, impegno per cercare di migliorare. Sono orgoglioso di questo gruppo». FUTURO – «Guardo a oggi e cerco di ...

FIRENZE " Ilespugna il Franchi, facendo suo, come già all'andata, il derby dell'Appennino. Decisiva la rete di Posch a inizio ripresa che premia una prestazione della squadra di Thiagodavvero ...All.: Italiano(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski, Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso, Dominguez, ... All.:Ammoniti: Orsolini, Igor, Schouten, Dominguez, Lucumi per gioco falloso, Mandragora per ...

Bologna, Motta: “Mi aspetto più gol da parte di tutti” Viola News

Qui Bologna, Motta fa le prove: molte le conferme contro i viola Viola News

Bologna, Motta: "Vittoria da godere, prestazione fantastica. Contento di questo gruppo" TUTTO mercato WEB

Bologna, Motta: "Aspettiamo Arnautovic. Deciso il futuro di Barrow" Tuttosport

Bologna, Motta: la frase che mette con le spalle al muro i centrocampisti Calciomercato.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta in conferenza stampa la vittoria in casa della Fiorentina: "Vincere vale tanto perché l'abbiamo fatto giocando di gruppo, ancora ...