...Fiorentina e, distanti due punti in classifica, nel match valido per il 21° turno di Serie A. Tra i viola Italiano conferma Jovic nel tridente con Gonzalez e Saponara. Per i rossoblù...(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All: Thiago

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna: Thiago Motta costretto a ridisegnare la difesa TUTTO mercato WEB

Fiorentina oggi c’è il Bologna. Italiano ordina la grande rimonta per l’Europa Fiorentina.it

Bologna all’attacco Motta spinge Zirkzee LA NAZIONE

Bologna, Motta: la frase che mette con le spalle al muro i centrocampisti Calciomercato.com

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Oggi per noi è la partita più importante, l'affronteremo come le ...L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Oggi per noi è una partita importante e la affronteremo come le altre". Si aspetta qualcosa ...