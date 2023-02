Bologna | le pagelle di CM | Orsolini show! E che gara dei centrali

Italiano(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All. ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino - Udinese, match valevole per la ... ARBITRO: Prontera di6. RETE: 4'st Karamoh. NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco ...

Fiorentina-Bologna, pagelle VN: Sapo incanta ma non basta. Ma perché Amrabat Viola News

Le pagelle del Bologna - Nel segno di Orsolini: gol e assist. Posch trova la zuccata vincente TUTTO mercato WEB

Pagelle Fiorentina-Bologna 1-2: Italiano piange, Posch regala i tre ... Footballnews24.it

Fiorentina-Bologna 1-2, le pagelle: Orsolini decisivo, delude Barak numero-diez.com

ASVEL-VIRTUS, PAGELLE E INTERVISTE – BOLOGNABASKET | IL ... Bologna Basket

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...