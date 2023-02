(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilsi aggiudica il Derby dell'Appennino contro la Fiorentina, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi grazie ai gol di Orsolini su rigore e Posch. Non basta alla squadra di Italiano il gol di Saponara. Con questo successo la formazione di Thiago Motta si porta a 29 punti, agganciando l'Udinese, mentre irestano a 24 con una striscia di quattro gare di campionato senza vittorie, mentre i rossoblu sono imbattuti nello stesso periodo. Parte bene ile al 9' Schouten ruba palla a Barak, Zirkzee piazza il destro dal limite ma Terracciano la tocca oltre il palo. Un minuto dopo colpo di testa di Posch, ma il portiereè ancora reattivo, poi Ferguson da pochi passi ed è incredibile il salvataggio sulla linea di Jovic. Al 14' gli ospiti passano grazie al rigore ...

... di cui il "Fest" risultava una connaturata appendice ha visto il diretto coinvolgimento ... tra cui: a) premio "Vivere a Spreco 0" (, novembre 2022) b) riconoscimento da parte del Forum ...Al Dall'Ara invece: 1 - 1 trae Cremonese. Empolial Meazza grazie a una rete dell'interessante 19enne centrocampista offensivo Matteo Baldanzi, cresciuto nelle giovanili del club ...

Bologna corsaro a Firenze, i viola sconfitti 2-1 Liberoquotidiano.it

SERIE A: Nel derby dell'Appennino Bologna corsaro al 'Franchi ... Il Giornale dello sport

Bologna corsaro al Franchi: Orsolini e Posch stendono la Fiorentina L'Interista

Ortigia corsaro a Bologna, il Telimar affonda il Posillipo, Catania impone il pari al Savona BlogSicilia.it

Ortigia corsaro a Bologna, il Telimar affonda il Posillipo, Catania ... Mondopalermo.it

(di Sergio Chiaretti) .-Il Bologna batte 2-1 la Fiorentina nel match valido per la 21esima giornata di Serie A .La squadra di Thiago Motta ssale al settimo posto a quota 29 in classifca agganciando l’ ...Condividi questo articolo:Firenze, 5 feb. (Adnkronos) – Il Bologna si aggiudica il Derby dell’Appennino contro la Fiorentina, valido per la 21esima giornata di Serie A, imponendosi 2-1 al Franchi graz ...