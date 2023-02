Biden riscrive parte del discorso dello Stato dell' Unione dopo il caso del pallone - spia cinese

... segnalare alla Cina e non solo che non saranno tollerate violazioni dello spazio aereo statunitense e convincere gli americani - soprattutto i repubblicani - cheha fatto tutto quello in suo ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Usa: Biden riscrive discorso Stato dell'Unione dopo pallone-spia Agenzia ANSA

Usa: Biden riscrive discorso Stato dell'Unione dopo pallone - spia Virgilio

South Carolina apre le primarie, dem approvano il piano di Biden Agenzia ANSA

Dalla farina di insetti nel Pan Bauletto a "La Vita è Bella", passando ... Open

USA. Dopo l'invasione russa, Biden riscrive la Strategia di Sicurezza ... AGC COMMUNICATION

Il presidente e la sua squadra stanno riscrivendo la parte del discorso dedicata a Pechino dopo il caso del pallone-spia per lanciare un messaggio di fermezza ...(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - La Cina convitato di pietra al discorso dello Stato dell'Unione di Joe Biden. Il presidente e la sua squadra stanno riscrivendo la parte del discorso dedicata a Pechino dop ...