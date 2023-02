Biden fa abbattere il pallone-spia cinese nell’Atlantico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Gli Stati Uniti ritengono che ilstesse monitorando siti militari. Lo afferma un funzionario della Difesa americana, sottolineando che adilè stato un missile aria-aria lanciato da un caccia F-22. Le operazioni sono in corso per recuperare ilabbattuto. Lo afferma un funzionario della Difesa americana, sottolineando che saranno recuperati tutti i detriti che hanno valore di intelligence. Gli Stati Uniti non hanno messo in guardia la Cina sul piano diil. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. I resti delabbattuto saranno analizzati nel ...