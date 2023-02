Benevento | venti forti | chiusi cimitero | parchi e Villa comunale

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Clemente Mastella ha disposto, dalle ore 14 odierne fino alla mezzanotte di domani 6 febbraio, la chiusura della, deicittadini e – al pubblico- del. Sospesi anche gli eall’aperto eventualmente autorizzati. Ciò in ragione dell’allerta meteo della Protezione civile che ammonisce sulla forte intensità delle raffiche di vento, come noto non correlate ai colori del bollettino che si riferiscono al rischio idrogeologico. L’atto sindacale raccomanda anche di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e di assicurare stabilmente o rimuovere elementi mobili da finestre e balconi. L'articolo proviene da ...

