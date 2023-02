Benevento | fumata bianca in arrivo | scelto il successore di Cannavaro

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlrompe gli indugi. E’ bastata una sola giornata a Oreste Vigorito per scegliere il sostituto di Fabio. Alla guida della Strega sta per arrivare Roberto Stellone, 45enne tecnico romano, lo scorso anno sulla panchina della Reggina. Un matrimonio finito in estate con gli amaranto, prima dell’avvento di Filippo Inzaghi in riva allo stretto. Stellone avrebbe incontrato oggi il presidente Oreste Vigorito e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale per sancire la fine della ricerca di un nuovo allenatore da parte della Strega. Stellone, dunque, debutterà sabato prossimo nella difficile trasferta di Cagliari. Da capire, dunque, solo chi sarà ildi Pasquale Foggia, con Faggiano mai contatto. Restano vive le ipotesi Capozucca, che verrebbe volentieri, Fusco e Fabbiani. L'articolo ...

