Benedetto XVI | papa Francesco | “Morte strumentalizzata da gente senza etica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Città del Vaticano, 5 feb.(Adnkronos) ?LadiXVI “è statadadi partito, non di Chiesa”,”. Sono le parole delsul volo di ritorno dal Sud Sudan. “Vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con. (Anche per) cambiare opinione. Lui sempre era al mio fianco, appoggiandomi, e se aveva qualche difficoltà, me la diceva e parlavamo. Non c’erano problemi”. Bergoglio fa esempi concreti: “Una volta che io ho parlato del matrimonio delle persone omosessuali, del fatto che il matrimonio è un sacramento e che noi non possiamo fare un sacramento, ma che c’è una possibilità di assicurare i beni tramite la legge civile, che è cominciata in ...