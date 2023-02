Benedetta Vari e Gianmarco Petrelli si punzecchiano

Leggi su biccy

(Di domenica 5 febbraio 2023)è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi su richiesta di Raimondo Todaro, che l’ha voluta dopo aver eliminato – così, de botto – Eleonora Cabras. Appena entrata in casetta laha subito mostrato il suo bel caratterino: “Chiudiamo la porta!“, e subitonon sembrerebbe averla presa in simpatia. “Chiudiamo la porta? Oddio questa già comincia“, la sua risposta. Successivamenteha fatto il giro della casetta e si è presentata ai compagni: “Sono abbastanza confusa ma sono contenta! Sono ordinata e so cucinare, ho visto prima una piadina col wurstel. Se quello è l’andazzo, no!“. A domanda diretta ‘come vuoi essere chiamata?’, la ballerina ha risposto ‘Benny’ e quando le è stato chiesto il cognome lo ha detto ...