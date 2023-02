Behrami | «Frattesi? Lo vedrei bene all’Inter se Barella dovesse partire» 

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Valonha parlato di Davide, centrocampista del Sassuolo spesso avvicinatonelle sessioni di mercato.– Valon, ex centrocampista e ora opinionista, si è espresso a DAZN riguardo Davide, il centrocampsta del Sassuolo.è stato spesso avvicinatonelle sessioni di mercato, e sarebbe un valore aggiunto alla mediana nerazzurra.lo vedrebbea Milano: «Per quanto ha fatto vedere oggi,può valere intorno ai 25 milioni. Io lonel caso in cui. Per le ...