Beach volley | World Tour 2023 Doha | Ranghieri Carambula mettono paura a Mol Sorum | ma si arrendono al tie break Sarà finale per il terzo posto

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un altro tie, un’altra sconfitta per le coppie italiane contro i campioni di tutto Mol/che ancora una volta sono riusciti ad avere la meglio nel parziale decisivo contro una coppia azzurra: dopo i tre successi 2-1 contro Nicolai/Cottafava nelle Finals prima e nell’Elite 16 poi, i Vichinghi hanno sconfitto 2-1 anchenella semidell’Elite 16 die disputeranno la primadell’anno (tutta scandinava) contro Ahman/Hellvig che hanno battuto in due set Bryl/Losiak nell’altra semiGli azzurri escono dal campo a testa alta perchè in più di un frangente hanno messo in seria difficoltà la coppia più forte del mondo. Nel primo set gli azzurri sono rimasti in scia ai rivali fino al 13-12, poi hanno subito un ...

... 18 - 21, 15 - 12) ore 14, Ahman/Hellvig (SWE) vs Losiak/Bryl (POL) ore 19, FINALE 3/4° POSTO ore 21, FINALE 1/2° POSTO *Orari di gioco italiani... Mol/Sorum (NOR) vs Ranghieri/Carambula (ITA) ore 14, Ahman/Hellvig (SWE) vs Losiak/Bryl (POL) ore 19, FINALE 3/4° POSTO ore 21, FINALE 1/2° POSTO *Orari di gioco italiani

