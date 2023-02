Beach volley | World Tour 2023 Doha Podio stratosferico per Ranghieri Carambula! Sono terzi nel primo Elite 16 della stagione

(Di domenica 5 febbraio 2023) Avevano chiuso lapassata con il terzo posto nell’16 di Torquay al secondo torneo assieme e aprono la nuovacon un terzo postosulla sabbia di. Alexe Adrian Carambula piazzano la prima bandierina tricolore neldel circuito mondiale. Una vittoria strepitosa, quella ottenuta contro una delle coppie più forti al mondo, i polacchi Bryl/Losiak che la scorsa settimana avevano disputato l’atto conclusivo delle Finals sempre ainchinandosi a Mol/Sorum. La coppia italiana si è imposta con un doppio 22-20 al termine di un match spettacolare e vibrante, ricco di spunti spettacolari ed emozioni.set all’insegna dell’equilibrio con gli azzurri che, avanti 9-7, si trovano in un ...

Niente da fare per Ranghieri/Carambula , sconfitti al tie - break dai fortissimi Mol/Sorum nella semifinale dell' Elite 16 di Doha . Sarà a tinte scandinave la fine dell'evento di scena in Qatar, che ...... 18 - 21, 15 - 12) ore 14, Ahman/Hellvig (SWE) vs Losiak/Bryl (POL) ore 19, FINALE 3/4° POSTO ore 21, FINALE 1/2° POSTO *Orari di gioco italiani

