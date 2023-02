Basket | Serie A1 2022 2023 | Tortona continua a vincere | battuto anche Varese per 103-91

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nella sfida valida come diciottesima giornata dellaA1disconfiggecon il punteggio di 103-91. Il testa a testa tra due delle squadre più divertenti del campionato va agli uomini di coach Ramondino, che partono male ma si riscattano presto e ottengono una meritata vittoria. Diventano cinque i successi nelle ultime sei partite per, che conferma l’ottimo momento di forma e aggancia temporaneamente in vetta alla classifica l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Niente da fare invece per la formazione di coach Brase, che non riesce a dar seguito alla vittoria ai danni di Brescia nell’ultimo turno. Il miglior realizzatore del match sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris è Brown con 28 punti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...