Basket | Serie A | Belinelli salva la Virtus Bologna contro Brescia | Pesaro si impone su Reggio Emilia

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si conclude con due successi interni la 18a giornata diA 2022-2023. Laevita il colpo di, facendo gioire la Segafredo Arena in attesa di riscontri europei che potrebbero dare una definizione importante all’annata., invece, consolida il quarto posto superando unain sempre più elevata difficoltà ogni volta che manca i due punti.SEGAFREDO-GERMANI84-78 Si comincia nel segno dell’equilibrio, con Massinburg per gli ospiti e Shengelia per i padroni di casa che sono i più attivi. Le due formazioni riescono a colpirsi a vicenda in maniera continua, e il primo quarto finisce sul 20-17.inizia la propria accensione, ma chi non ...