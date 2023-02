(Di domenica 5 febbraio 2023) Un incredibile scossone arriva da. L’Umana, infatti, ha sollevato dal ruolo di capo allenatoreDe, l’uomo che ha costruito tutte le fortune dei lagunari negli ultimi. La decisione arrivalasubita poche ore fa al Taliercio contro l’Happy Casa, che è passata per 75-76una rimonta dal -12 nel terzo quarto. Si è trattato della quartaconsecutiva per i lagunari: arriva così la decisione di chiudere un’esperienza che, oltre alleannate da head coach, ha visto Detrovarsi sulla panchinana anche da vice tra il 2011 e il 2016. Con lui sono arrivati i due ...

Biglietti in vendita a partire da 14 al NewStore e su Vivaticket. IL TABELLINO UMANAVENEZIA - HAPPY CASA BRINDISI 75 - 76 (19 - 17, 38 - 31, 54 - 54, 75 - 76) UMANAVENEZIA: ...Biglietti in vendita a partire da 14 al NewStore e su Vivaticket. IL TABELLINO UMANAVENEZIA - HAPPY CASA BRINDISI 75 - 76 (19 - 17, 38 - 31, 54 - 54, 75 - 76) UMANAVENEZIA : ...

L'Umana Reyer saluta e ringrazia Allerik Freeman - UMANA REYER VENEZIA Reyer

Reyer Venezia: esonero per Walter De Raffaele Sportando

Happy Casa Brindisi specialista in rimonte: a Venezia arriva la terza vittoria consecutiva BrindisiReport

LIVE LBA - Al Taliercio della Reyer riesce il colpo della Happy Casa Brindisi Pianetabasket.com

Basket: Reyer Venezia shock, Walter De Raffaele esonerato dopo sette anni. Fatale la sconfitta con Brindisi OA Sport

SERIE A - La sconfitta casalinga dell'Umana Reyer Venezia per 76-75 contro la Happy Casa Brindisi costa la panchina a Walter De Raffaele, esonerato dal club oro ...Decisiva nel finale la rubata di Burnell su Spissu. Per gli ospiti è una vittoria pesante in chiave playoff, Reyer al quarto ko di fila ...