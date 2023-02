Basket femminile | 19^ giornata Serie A1 2023 | Schio domina a Faenza Vincono anche Bologna e Venezia

(Di domenica 5 febbraio 2023) DiciannovesimadellaA1 di. Tutto facile per la capolista Famila, chein quel diper 89-70 grazie ai 19 punti di Marina Mabrey e ai 14 di Amanda Zahui Bazoukou. Alla vittoria dihanno risposto prontamente le dirette inseguitrici, Virtuse Reyer, che hanno superato rispettivamente l’Akronos Moncalieri (69-46) e la Brixia Brescia (78-50). Importantissima vittoria della Parking Crema, che ottiene due punti preziosissimi per provare a credere nella salvezza diretta. Un successo arrivato nel derby lombardo contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 78-77 al termine di una partita molto combattuta decisa dai 18 punti di Masseny Kaba e i 16 di ...

Lo scontro diretto del 17° turno non sorride al CUS Cagliari, sconfitto in casa dalle Basket Girls Ancona in uno scontro diretto di cruciale importanza nella lotta salvezza. Il tabellone finale ...L'Umana Reyer Venezia domina la RMB Brixia Basket al PalaLeonessa di Brescia con una splendida prova di squadra e mantiene il terzo posto in campionato a 32 punti. Finisce 50-78 al termine di 40 minut ...