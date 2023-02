Basi militari e siti off limits | ecco cosa cercava il pallone-spia della Cina

... che il dialogo tra le burocraziedei due alleati (mai davvero cessato) si è riacceso: con ... in cui non solo si prevede che l'implementazione di EDCA nelleindividuate debba essere ...Nel frattempo, l'attivismo americano ha portato a rafforzare il contenimento delle ambizioni cinesi tra le cinque nuovinelle Filippine che potranno essere usate daiamericani (utili in ...

Le Filippine danno agli Usa 4 nuove basi militari. La Cina: «Mossa destabilizzante» Corriere della Sera

Filippine, soldati Usa in altre 4 basi militari. Ira della Cina: "Pace a rischio" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Stati Uniti, accordo militare con le Filippine: soldati in altre 4 basi militari. Ira della Cina: «Pace a risc ilmessaggero.it

Le Filippine di Marcos si riaprono agli Usa: siglato un accordo per l'accesso a 4 basi militari la Repubblica

Gli Stati Uniti aumenteranno la propria presenza militare nelle Filippine Il Post

Secondo la Difesa americana, l'aerostatico è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici. Il secondo aerostatico non sarebbe invece diretto verso gli Usa. Pechino protesta ...Pechino costruirà nuove basi di ricerca nel "continente bianco" per indagini marine e meteo. Ma forse non solo ...