Barletta | in un campo il corpo carbonizzato di un uomo Indaga la polizia

Leggi su noinotizie

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dagli esami si potrà risalire a quando l’è morto. L’indagine dellaè finalizzata a dettagliare come e perché. Il cadavere dell’, presumibilmente di una quarantina di anni, è stato rinvenuto,, in un terreno in una contrada di. L'articolo: in unildi un la proviene da Noi Notizie..