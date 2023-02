Bacoli | scossa di terremoto nella notte | residenti svegliati nel sonno

(Di domenica 5 febbraio 2023) Unadidi magnitudo 3 è stata registrata all’1:45 con epicentro a, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 4 km di profondità ed epicentro a 3 km dae a 13 dal capoluogo campano. Non si registrano danni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Unadi terremoto di magnitudo 3 è stata registrata all'1:45 di questa notte vicino Napoli. ... il sisma ha avuto ipocentro a 4 km di profondità ed epicentro a 3 km dae a 13 dal capoluogo ...L'epicentro è stato rilevato in mare, a circa 4 kilometri di profondità, vicino. Lanon ha provovato danni a persone o cose, ma è stata avvertita nitidamente dagli abitanti dell'area ...

Paura nella notte per una scossa di terremoto in Campania. Il sisma magnitudo 3.0 è stato registrato alle 1.45 di oggi - domenica 5 febbraio - dall'Ingv con epicentro a Bacoli nella zona dei…