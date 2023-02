Autovelox | Luisa Ranieri | ' La Bianchina di mia madre e di Lolita Lobosco'

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lache guida il personaggio di, la seconda stagione della serie tra giallo e commedia è in onda su Rai1, è una macchina che ha un legame familiare con. Infatti è ...

La Bianchina che guida il personaggio di Lolita Lobosco, la seconda stagione della serie tra giallo e commedia è in onda su Rai1, è una macchina che ha un legame familiare conRanieri. Infatti è stata l'auto con cui la madre ha preso la patente. In generale l'attrice preferisce le vetture piccole e maneggevoli ma ricorda con grande divertimento un viaggio in aereo con ...... scelto dalla giuria di esperti composta da Dori Ghezzi,Melis (direttrice artistica) Massimo ... si è esibito con un suo brano inedito, dal titolo '' , accompagnato da Marco Proietti ...

