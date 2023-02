Autonomia | Martusciello | “De Luca ha cambiato idea”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sull’, Deoscilla. Se mesi fa diceva che si trattava di una sfida da accogliere, adesso scopre che sarebbe una “grande truffa”. Lo afferma Fulvio, eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia. “Al presidente della Campania – prosegue – ripetiamo ancora una volta che Forza Italia è garante di unaregionale che non penalizzerà il Sud. Quanto al divario Nord-Sud – dice– ci fa piacere che riconosca che risale a “un secolo e mezzo fa”. Ma che cosa ha fatto il Pd al Governo per ridurlo? E che cosa ha fatto lui in Campania in 10 anni? Per l’eurodeputato di Fi “la verità che Decerca di nascondere, è un’altra. L’, frutto della riforma del titolo V voluta dal suo partito, ...