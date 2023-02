Autonomia differenziata | ecco cosa sono i Lep | i livelli essenziali delle prestazioni

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità, in via preliminare, il disegno di legge preparato da Roberto Calderoli. Il ddl delinea la cornice entro la quale le Regioni potranno, in futuro, chiedere allo Stato il trasferimentofunzioni e competenze definite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. L'articolo .

"L'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sull'apre, nei fatti, una stagione delicata e complessa per il presente ma soprattutto per il futuro dell'Italia e certamente non esente da rischi per il Sud del Paese". Lo dichiara ...Le considerazioni del sindaco di Lecce Carlo Salvemini sull'regionalee il rischio di uno stato italiano ...

Basta questo per bocciare la riforma". Ma l'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione. "Certo. E la riforma del titolo V nel 2001 fu un errore. Sono sempre stato in disaccordo, però come ...Tra coloro che da tempo, ha messo sotto osservazione il progetto sulle autonomie c’è la Fondazione Gimbe che ha elaborato il report ‘Il regionalismo differenziato in Sanità’, per indicare i rischi di ...