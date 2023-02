Autobus investe tre studenti

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tredi Ginosa, di 14 e 16 anni, venerdì scorso sono stati investiti da un bus extraurbano all’uscita dell’istituto superiore ‘Quinto Orazio Flacco’ di Castellaneta, sulla statale 7. Solo lievi ferite per due di loro che sono stati medicati e poi dimessi dall’ospedale di Castellaneta. Conseguenze un po’ più serie per un terzo studente che – a quanto si è appreso – ha riportato un trauma all’addome ed è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. L’episodio è avvenuto al termine delle lezioni, quando glisi apprestavano a rientrare a casa con il bus. In una nota la Cgil di Taranto riporta le dichiarazioni di Maria Giuseppa Giove, preside del Istituto Tecnico Orazio Flacco di Castellaneta, che aveva chiesto più mezzi e segnalato alcune criticità. I due istituti superiori di Castellaneta muovono “una popolazione – ...