Attenti | perché a volte togliendo un solo mattone da un muro viene giù l’ intera costruzione

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quanto sta accadendo in Italia e anche altrove, induce a considerare con la dovuta attenzione se possa trattarsi di qualcosa di più serio e di più importante che l’insieme di eventi isolati,casualmente rapportabili tra loro. Non che quanto segue abbia la pretesa di voler essere un’analisi storica: sarà solamente un altro tentativo, che andrà a aggiungersi ai tanti già in essere, di trovare un filo logico che in qualche modo tenga insieme vecchio e nuovo. Vuol valere anche per tentare di immaginare dove andranno a parare le generazioni che seguiranno. Le stesse, al momento, sarebbero destinate a nascere con un altro peccato originale, quello lasciato loro come sgradita eredità dagli attuali artefici delle vicende di questo mondo, con la particolarità di non essere rinunciabile. Con l’augurio che le proposizioni che seguono non verranno accomunate alle Centurie di ...