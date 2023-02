Attacco hacker in corso nel mondo. Migliaia di server compromessi

(Di domenica 5 febbraio 2023) AGI - "Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha rilevato un massiccio"tramite ransomware già in circolazione che prende di mira iVMware ESXi". Lo rende noto la stessa agenzia aggiungendo che l'è inin tutto ile riguarda "qualche migliaio di" "dai paesi europei come Francia - paese più colpito - Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti". L'autorità nazionale per la sicurezza informatica ribadisce nella nota "che è prioritario per chiunque chiudere le falle individuate e sviluppare un'adeguata strategia di protezione". Per i tecnici dell'ACN, infatti, "siamo stati in grado di ...

AGI - 'Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt - IT) dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha rilevato un massiccio'tramite ransomware già in circolazione che prende di mira i server VMware ESXi'. Lo rende noto la stessa agenzia aggiungendo che l'è in corso in tutto il mondo e riguarda '...'Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt - IT) dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, (ACN), ha rilevato un massiccio'tramite ransomware già in circolazione ...

Publiacqua, stop appuntamenti: colpa dell’attacco hacker ad Acea La Repubblica Firenze.it

Attacco hacker ad Acea: sito ancora offline 24 ore dopo, sistemi infettati da un ransomware la Repubblica

Attacco hacker ad Acea, ipotesi partito da gruppo russo Agenzia ANSA

“Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha rilevato un massiccio attacco” hacker “tramite ransomware gia’ in circolazione che ...Massiccio attacco hacker in corso in 120 Paesi. L’allarme arriva dall’agenzia per la cybersicurezza nazionale: “Diverse decine di sistemi nazionali compromessi, allertati numerosi soggetti i cui siste ...