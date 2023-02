Atp Cordoba 2023 | Vavassori e Darderi superano le qualificazioni

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ostacolosuperato da Andreanell’ATP 250 di, dove quest’oggi si è imposto per 6-7(6) 6-1 7-6(4) in 2 ore e 37? di gioco su Camilo Ugo Carabelli. Una bella vittoria contro pronostico per l’azzurro, che dopo aver perso un primo set molto lottato ha reagito bene in apertura di secondo, andando subito avanti 4-0 e chiudendo poi per 6-1. Il tennista piemontese è stato anche avanti per ben due volte di un break nella terza e decisiva frazione, non riuscendo però a concretizzare il vantaggio. Sul 6-5 ha due match point in risposta, ma l’argentino li annulla entrambi. Per fortuna questa volta il tie-break va in suo favore e può festeggiare il primo main draw ATP in singolare di questo. Decisamente più facile è stato il compito di Luciano, che ha impiegato circa ...