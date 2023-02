Atletica | Riccardo Meli “spara” sui 400 e Fred Kerley condivide la sua foto! Ostacoli da record per Simonelli e Besana

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lorenzoe Veronicailluminano l’ultima giornata dei Campionati Italiani juniores/promess indoor dileggera, siglando i dueitaliani under 23 sui 60. Il romano si è espresso in un ottimo 7.67, ad appena tre centesimi dal minimo per gli Europei Indoor e limando tre centesimi al precedente primato di Franck Brice Koua (7.70 nel 2021). La lombarda ha invece timbrato un buon 8.10, a sette centesimi dal minimo per la rassegna continentale al coperto ed eguagliando il primato di Giulia Guarriello. Passo in avanti importante sui 400 metri per opera di, la cui foto è stata condivisa in una storia su Instagram anche da, Campione del Mondo dei 100 metri. Il ragazzo aveva infatti ...