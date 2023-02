(Di domenica 5 febbraio 2023) Si è concluso il New Balancedi, appuntamento gold del World Indoor Tour diche ha fatto tappa, a inizio stagione, negli Stati Uniti d’America. Le sfide, nelle differenti discipline, si annunciavano a dir poco interessanti, e le aspettative sono state rispettate. Il risultato che, senz’altro, tra tutti, fa più scalpore è la vittoria nei 500m femminili della neerlandeseBol, più che per il successo in sé quanto piuttosto per aver fatto registrare ildel: Bol ha tagliato il traguardo in 1:05.63, stabilendo il(che risaliva al gennaio del 2006, 1:06:31 della russa Olesja Krasnomovec-Forševa) con una prestazione sensazionale, precedendo la giamaicana Leah ...

L'importanza delPrix è legata all'essere l'unica competizione europea e dunque di grande ... Stati Uniti, Corea e Cina non hanno comunque nulla da invidiare come preparazione. ...Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell'leggera , con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics ...si disputerà a Boston il New Balance Indoor...

Atletica, il Grand Prix di Boston stasera live su Sky Sky Sport

Atletica, Grand Prix Boston 2023: Aleia Hobbs e Noah Lyles si impongono nei 60m, Femke Bol sigla il nuovo record del mondo nei 500m! OA Sport

New Balance Indoor Grand Prix: meeting monumentale! Ecco tutte ... Queen Atletica

Atletica, Marcell Jacobs torna in pista a Lodz: orario e diretta tv Today.it

Atletica, Jacobs vince subito a Lodz ma il tempo non lo soddisfa Corriere dello Sport

La Tribuna Centrale dello stadio Comunale Esseneto di Agrigento verrà intitolata a Mimmo Gareffa in occasione del 20esimo anniversario della scomparsa. La cerimonia si svolgerà sabato 4 febbraio alle ...L’importanza del Grand Prix è legata all’essere l’unica competizione ... Corea e Cina non hanno comunque nulla da invidiare come preparazione atletica. Mancheranno le compagini russe e bielorusse ma ...