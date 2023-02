Atletica | Fabbri primo nel getto del peso in Francia | Fofana quarto nei 60 ostacoli

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Buone notizie in chiave azzurra dal meeting francese dileggera a Val-de-Reuil. Il pesista italiano, Leonardo, infatti ha vinto la gara didel, realizzando la misura di 21.33. Un lancio importante, ottenuto al terzo tentativo, che gli permette di staccare subito la qualificazione ai prossimi Europei indoor di Istanbul. Questa la sua soddisfazione: “Sono molto contento, è il mio miglior esordio di sempre ma so che avrei potuto fare di più: e non di poco. Mi sarebbe piaciuto piazzare un altro lancio oltre i ventuno metri. Però è anche vero che sono tornato soltanto ieri da Stellenbosch e che il viaggio per raggiungere laè stato molto lungo. Sono fiducioso perché c’è molto margine e sono convinto che in questa stagione indoor potrà arrivare qualcosa di ...