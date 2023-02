1 Come da previsioni, il mercato nerazzurro è fermo in entrata. Grazie al Marsiglia però, l'Atalanta ha già messo in cassa un bel gruzzoletto: 13 milioni di euro per salutare un Malinovskyi che, si ...Commenta per primo L'uomo più chiacchierato sul mercato resta lo stesso, sotto il solleone di agosto o nelle fredde nevicate di gennaio: il trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi che, nonostante quel ...

Atalantamania: Dea rossa di rabbia, strada spianata per la Lazio! Calciomercato.com

Atalantamania: 100 milioni a giugno, così si forma la nuova Dea! Calciomercato.com

Atalantamania: la Dea è tornata, capolista grazie ai giovani e al ... Calciomercato.com

Atalantamania: la Dea non è più bella ma Gasperini aveva previsto ... Calciomercato.com

Atalantamania: il crollo di una Dea che ha ingigantito la Lazio Calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...