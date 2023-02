Atalanta | oltre il rosso stop | il ko in un’altra giornata-no

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Sotto ritmo con diversi giocatori, avevamo poche energie”: erano le parole di Gasperini dopo Inter-. Un segnale, un campanello d’allarme puntualmente ripetuto a Reggio nella sfida col Sassuolo. Stavolta Gasp non parla per via degli episodi arbitrali, ma il ritornello è ancora quello: squadra sotto ritmo, ad andamento lento, al di là delle ragioni e dei problemi per l’espulsione di Maehle dopo appena mezz’ora. D’accordo, in Coppa Italia ti è mancato il coraggio di attaccare, che è uno dei requisiti principali dei nerazzurri ma avevi di fronte l’Inter. E l’avevi giocata meglio, pur perdendo, nel confronto di campionato perso 2-3 all’andata. Se vai però ad affrontare il Sassuolo, pur con tutte le precauzioni contro una squadra che ha appena segnato cinque gol al Milan, non puoi presentarti con gli stessi ritmi, senza riuscire a dare un sussulto al tuo gioco, una ...