(Di domenica 5 febbraio 2023) Il Sassuolo ha battuto l’1-0, ma la partita serale del sabato è stata pesantemente segnata daldialla mezzora di gioco. Un episodio duramente contestato dall’nel post partita. Al 28’, su situazione di vantaggio,fallisce un aggancio che avrebbe potuto lanciarlo in porta e, nel tentativo di recuperare, prima tocca il pallone e poi entra in maniera scomposta su Berardi. L’arbitro dà cartellino giallo, ma il Var lo richiama e Marcenaro estrae il rosso. Al termine della partita, l’allenatore dell’, Gasperini, è andato via infuriato e, ai microfoni delle tv, si è presentato il direttore generale del club, Umberto. A Dazn,ha dichiarato: «Non è più calcio se interveniamo al video e ...

Scontento dell'arbitraggio, Gasperini ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa . Questa l'ammissione del dg dell'dopo il ko col Sassuolo: "In questo momento il clima non è sereno. Sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno 12/13 episodi hanno compromesso la nostra ...La rabbia dell'e di Gasperini: il tecnico nerazzurro ha deciso di non presentarsi per le interviste, al suo posto è andatoRabbia incontenibile dell', dopo la sconfitta contro il Sassuolo e indirizzata all'arbitro Mercenaro, reo di aver espulso Maehle e Muriel. Gianpiero Gasperini, tecnico della Dea, ha ...

Atalanta, Marino: «Ricomparsi i fantasmi dell'anno scorso. Oggi due passi indietro a livello arbitrale» L'Eco di Bergamo

Sassuolo-Atalanta, Marino: "Così non è più calcio. Rivisti i fantasmi dell'anno scorso" Tuttosport

Atalanta, Marino: «Ingiusta l'espulsione di Maehle, rivediamo i fantasmi dell'anno scorso» - ilNapolista IlNapolista

L'Atalanta contesta l'arbitro: "Fantasmi dal passato... Il fallo di Maehle non era da Var" La Gazzetta dello Sport

Atalanta, Marino: “Rosso a Maehle Non è più calcio. Riapparsi vecchi fantasmi” fcinter1908

Sassuolo-Atalanta, le parole di Marino ai microfoni di Sky in merito alle due espulsioni rimediate dalla sua squadra. La frecciata non passa inosservata. Il Sassuolo centra il bis e dopo aver battuto ...Umberto Marino, d.g. dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Non c'è un clima di grande serenità. Ci sono ricomparsi i fantasmi dello scor ...