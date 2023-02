Ascolti TV | Sabato 4 febbraio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 5 febbraio 2023) Finale Tali e Quali Nella serata di ieri,, su Rai1 la finale di Tali e Quali, in onda dalle alle (ha vinto Roy Paladini in Michael Jackson), ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. ha interessato .000 spettatori (%) e F.B.I. International .000 spettatori (%). Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re in prima tv ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Città segrete in replica sigla .000 spettatori con il %. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Allarme rosso ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori (%). Sul Nove Bombe su Auschwitz è seguito da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 ...