(Di domenica 5 febbraio 2023) Andrea Delogu - Primafestival La stagione tv 2022/è entrata ormai nel vivo e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, dallo scorso maggio lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, si tiene principalmente conto del totale spettatori.4 febbraioPrimafestival ? sabato 4 febbraio: 3.813.000 – 20.1% sabato 29 gennaio 2022: 2.525.000 – 10.3% Il contesto Nell’access di Rai 1, tra il Tg1 e ...

Dopo i buonidella prima stagione, seguita da una platea di quasi sei milioni di spettatori ... Tra iprevisti in questa nuova stagione televisiva, spicca anche quello di Resta con me, ...Da segnalare, tra i, che sulla rete ammiraglia di viale Mazzini in seconda serata la prima puntata del programma 'Cronache Criminali' con Giancarlo De Cataldo, dedicata al caso Terry Broome, ...

Ascolti TV: i debutti dell’inverno 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente DavideMaggio.it

Ascolti tv sabato 4 febbraio: Tali e Quali, C’è posta per te, Il ragazzo che diventerà re TPI

Alessia Marcuzzi, come è andato il debutto di Boomerissima: gli ascolti tv Il Tempo

Netflix: Mare Fuori prende il comando dopo il debutto della terza ... BadTaste.it TV