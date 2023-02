Ascolti tv | dati auditel sabato 4 febbraio | C' è posta per te inarrivabile | Tali e Quali chiude bene

(Di domenica 5 febbraio 2023) Rai 3, 'Tg Regione' : 2.357.000 spettatori (13.8%);. Rai 3, 'Blob' : 1.011.000 spettatori (5.6%);. ... La7, 'Lingo ? Parole in Gioco' : 198.000 spettatori (1.2%);. Nove, 'Ex ? Amici come prima' : 182.

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 28 gennaio: vince "C'è posta per te", bene "Tali e quali". Ecco idella prima serata con il numero dei ...Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio 2023 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Linea Bianca, Italia Sì!, L'...

Ascolti tv, sabato 4 febbraio 2023: Tali e Quali (22.1%), C’è posta per te (29%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti TV 4 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: C’è Posta per Te contro la finale di Tali e Quali Piper Spettacolo Italiano

Ascolti ieri giovedì 4 febbraio 2023, dati Auditel e share MAM-e

Ascolti tv venerdì 3 febbraio 2023: The Voice Senior (24.6%), Fosca Innocenti (14%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ascolti tv 4 febbraio 2023: Tali e Quali contro C'è posta per te. Nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi ha vinto questa volta