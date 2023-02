Ascolti TV 4 febbraio 2023 | C’è posta per te contro la finale di Tali e Quali | chi ha vinto la prima serata

(Di domenica 5 febbraio 2023)TV 4: chi halatra C’èper te e ladi? Su Rai1 è andato in onda lo spettacolo condotto da Carlo Conti che si è dovuto scontrare con il people show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5.TV 4... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TV 42023 : chi ha vinto la prima serata tra C'è posta per te e la finale di Tali e Quali Su Rai1 è andato in onda lo spettacolo condotto da Carlo Conti che si è dovuto scontrare ...tv di sabato 42023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Tali e Quali " contro " C'è posta per te ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 4...

Ascolti tv venerdì 3 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti TV | Venerdì 3 febbraio 2023. The Voice Senior va forte (24.6%), Fosca Innocenti chiude al ribasso (14 DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati auditel venerdì 3 febbraio: trionfa The Voice Senior, Fosca Innocenti chiude al ribasso Virgilio Notizie

Ascolti Tv 3 febbraio 2023, Fosca Innocenti si arrende a The Voice Senior leggo.it

Ecco chi ha vinto gli ascolti tv nella serata del 4 febbraio: la quinta puntata di C’è posta per te contro il finale di Tali e Quali Show ...Ascolti tv 4 febbraio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...