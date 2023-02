Ascolti 4 febbraio 2023 | De Filippi regina del sabato sera Conti chiude in bellezza anche con Tali e Quali

(Di domenica 5 febbraio 2023)in primata su Canale5 C'è Posta per Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha conquistato una media di 4.472.000 spettatori con share del 29%. Su Rai1la stagione in...

2023 in prima serata su Canale5 C'è Posta per Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha conquistato una media di 4.472.000 spettatori con share del 29%. Su Rai1 chiude la stagione in bellezza ......dal 7 all'11nel prime time della rete ammiraglia Rai. Cinque serate di spettacolo coordinate e condotte da Amadeus, giunto al suo quarto Festival consecutivo, dopo il successo die ...

Ascolti tv venerdì 3 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti TV | Venerdì 3 febbraio 2023. The Voice Senior va forte (24.6%), Fosca Innocenti chiude al ribasso (14 DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati auditel sabato 4 febbraio: C'è posta per te inarrivabile, Tali e Quali chiude bene Virgilio Notizie

Ascolti tv, dati auditel venerdì 3 febbraio: trionfa The Voice Senior, Fosca Innocenti chiude al ribasso Virgilio Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio trasmessa da Canale 5 ha vinto il prime time con 5.178.000 telespettatori e uno share del 23,70%. Secondo gradino del podio per Rai ...