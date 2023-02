Arzignano-Pordenone oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 5 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi ed una vittoria nelle ultime quattro gare, sperano di fare lo sgambetto ad una delle squadre più forti del torneo. La capolista del girone A, dal suo canto, vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila in modo tale da restare al comando del campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Arzignano e Pordenone si sfideranno domenica 5 febbraio alle ore 14:30 nella gara valida per la 26esima giornata di Serie C