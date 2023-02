(Di domenica 5 febbraio 2023) Il "Challenger 2" ha il suo nuovo campione . É Mattia, che ha superato ilazzurro in finale contro Raulconquistando ildel secondo torneo Challenger ATP ...

ha poi strappato la battuta al 25enne di Torre del Greco in apertura della seconda frazione e, dopo una serie di game interlocutori, ha assestato la spallata finale all'incontro operando ...battuto dal tennista di casa Purcell È Mattia Bellucci il sesto italiano qualificato nel ... Partita ben impostata da Bellucci che sicon personalità il primo parziale. Darderi subisce ...

Arnaldi si aggiudica il derby con Brancaccio: suo il titolo a Tenerife 2 Tiscali

Australian Open, qualificazioni uomini: Bellucci vince il derby con Darderi ed entra in tabellone. Niente da fare per Arnaldi Ubitennis

Australian Open - QUALI DAY 1, avanti Arnaldi e Mager. Fuori ... Eurosport IT

Notte australiana dolceamara per Sanremo: Impresa di Matteo Arnaldi, ko Gianluca Mager Prima la Riviera

Australian Open - Arnaldi, Nardi, Passaro, Bellucci, Cobolli e ... Eurosport IT

Il 'Tenerife Challenger 2' ha il suo nuovo campione . É Mattia Arnaldi , che ha superato il derby azzurro in finale contro Raul ...Proseguono le sfide del torneo Challenger Tenerife 2. Matteo Arnaldi ha conquistato la semifinale vincendo contro Oleksii Krutykh 6-4 6-1 in quella che lui stesso ha definito come la miglior partita d ...