Aris Barletta trovato morto in mare | era scomparso da due giorni

Brundisium.net Tweet E' stato ritrovato il corpo di, il 27enne di Brindisi scomparso da due giorni. Poco prima di mezzogiorno, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato in mare il corpo senza vita dello sfortunato giovane. ...E' stato ritrovato morto il 27ennedi cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa venerdì. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del fuoco nelle acque del porto di Brindisi, nei pressi di un cantiere navale, dove il ...

Aris Barletta era scomparso da due giorni, trovato morto in mare a Brindisi: aveva 27 anni ilmessaggero.it

Ritrovamento del cadavere di Aris Barletta: i carabinieri sul posto BrindisiReport

Giovane scomparso da più di due giorni: corpo privo di vita ritrovato sul fondale BrindisiReport

Aris Barletta, trovato morto in mare ilmessaggero.it

Aris Barletta, trovato morto in mare ilgazzettino.it

Aris Barletta, 27 anni, è stato trovato morto in mare a Brindisi. Il giovane era scomparso da due giorni. Non si avevano notizie di Aris Barletta, 27 anni, da due giorni. Il giovane è stato trovato se ...BRINDISI - Dal 2 febbraio il 27enne Aris Barletta era irreperibile. Oggi il tragico epilogo: Aris è stato trovato morto in mare a Brindisi. Stamani sono riprese le ricerche in mare da parte dei sommoz ...