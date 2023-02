Ariete in gara al Festival di Sanremo con “Mare di guai” | I dettagli 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)inaldicon “di”: ecco tutti i, cantautrice tra le artiste di riferimento per la generazione Z, parteciperà alla 73esima edizione deldi(7 – 11 febbraio 2023) per la prima volta con il brano “di”. La canzone, scritta da, vede anche la speciale partecipazione di Calcutta, game-changer del cantautorato italiano che ha contribuito alla scrittura del testo assieme ad. La produzione è di Dardust, alias Dario Faini, musicista, autore e producer multiplatino pioniere della musica classica alternativa. Leggi anche –> Coma Cose in ...