Andrea Silvestrone morto con i figli sull' A14 | lutto a Montesilvano | Amava la vita

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sotto choc la comunità abruzzese dopo l’incidente in cui hanno perso lail 49enne tennista disabile e due dei suoi tre(un 14enne e la sorella di 8 anni). Nel piccolo comune alle porte di Pescara il sindaco ha proclamato ilcittadino: “Non ci sono parole per descrivere il dolore e la profonda tristezza che mi attanagliano in queste ore”