Andrea Pimpini | “Lavorare in Italia? No | solo all’estero”

Leggi su thegametv

(Di domenica 5 febbraio 2023) Abbiamo incontrato, fondatore del magazine thegametv.it e thegametv.org (che aprirà a breve), studente della facoltà di Economia Aziendale dell’Università di Chieti-Pescara e studente erasmus+ presso la facoltà di management, business and tourism dell’Università di Spalato.è anche un cantautore: tra i tanti successi, nel 2021 finisce al vertice di una classifica Billboard per tre settimane di fila! Il 24 Marzo uscirà il primo singolo in lingua giapponese (che sarà lanciato e promosso principalmente in Giappone) e il 27 Maggio canterà, in un concerto tutto suo, a Vienna, in Austria! Link pre-save singolo giapponese: https://show.co/0NXYyqD Link biglietti concerto a Vienna: ...