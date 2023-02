Anche il Bayern ha snobbato CR7 | 'Non è nella nostra filosofia'

MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané,... tramite i soli abbonati,su Sky Go, app scaricabile gratuitamente.Ilha giocato in dieci uomini dal 55esimo per la doppia ammonizione a Kimmich: Era in ... 'Ci avevano detto che non sa difendere [emoticon del pagliaccio]' C'èil rammarico dei tifosi del ...

Bundesliga: il Bayern torna in testa, 4-2 al Wolfsburg. Vince anche il Werder Brema - Sportmediaset Sport Mediaset

Bundesliga, Wolfsburg-Bayern Monaco 2-4: torna a vincere il Bayern Sportitalia

Wolfsburg-Bayern Monaco (domenica 05 febbraio 2023 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si ... Infobetting

Barcellona, anche il Bayern Monaco su Ansu Fati per la prossima ... Sportitalia

Il Bayern Monaco spinge per una stella del Barcellona: le ultime Calcio in Pillole

Wolfsburg - Bayern Monaco 2-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciannovesima giornata di Bundesliga 2022/23.Nella 19a giornata di Bundesliga il Bayern Monaco vince 4-2 in casa del Wolfsburg e contro-sorpassa l’Union Berlino in cima alla classifica. Per i bavaresi (in inferiorità nel secondo tempo per l’espu ...