Amici 22 | chi è il ballerino Alessio Cavaliere | età | di dov’è | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il talent show in onda su Canale 5,, condotto da Maria De Filippi, propone una serie di giovani potenziali artisti, siano essi cantanti o ballerini, che vengono scelti per prendere parte a una scuola. Dopo un periodo di formazione sotto la guida di insegnanti qualificati fino a essere giudicati da una commissione. Solo una settimana faè entrato a far parte degli alunni, dopo aver vinto la sfida con Samuel. View this post onA post shared by(@e) Chi èè undi 19 anni originario di Napoli. Al momento del giovane danzatore si sa poco. Non si sa ...