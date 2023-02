Ambrosini | «Inter con più certezze Derby del cuore? Uno che ho perso!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Massimoai microfoni di Dazn prima di-Milan di campionato. L’ex milanista ha spiegato un po’ il momento di entrambe le squadre MOMENTO ?prima del match: «Il Milan ci arriva malissimo, come peggio non poteva per le ultime prestazioni. Più in difficoltà dell’, che arriva con maggiori. Il Milan deve dare delle risposte. Affronti un avversario, parlo per il Milan, diretto per la corsa Champions League. La tensione c’è, se stai fuori dalla Champions League è un danno economico importante.del? Il primo anche se lo abbiamo perso. Ero un ragazzino che arrivava a questa partita con l’emotività di un ragazzino, fece un gol Marco Branca ma indimenticabile. Leao fuori? Segnale molto forte, paga delle prestazioni non ...